C’est dans le yishouv Har Berakha en Samarie, aux côtés du rav Eliezer Melamed, que le rav Haïm Amsallem a officiellement lancé ses deux derniers livres, « Sheerit Israël » et « Ve-ahavtem et ha-Guer », qui traitent de sujets très délicats mais qu’il connaît bien: les conversions au judaïsme et l’attitude envers les non-juifs.

Le rav Amsallem, orthodoxe lui-même et déjà auteur de deux ouvrages sur cette question – « Mekor Israël » et « Zera’ Israël » – milite depuis des années pour un retour à la vision traditionnelle des sages d’Afrique du Nord, faite à la fois de fidélité à la halakha et d’ouverture envers ceux qui veulent adhérer au peuple juif, une attitude qui selon lui a disparu dans l’orthodoxie séfarade d’aujourd’hui dont les leaders spirituels et politiques imitent la sévérité de l’orthodoxie ashkénaze lituanienne.

Hasard du calendrier, ce lancement intervient une dizaine de jours après que cette question ait créé une violente polémique après des propos très controversés tenus par le Grand rabbin d’Israël Itshak Yossef.

La soirée s’est déroulée dans la synagogue Ohel Itshak fondée et dirigée par le rav Rephaël Delouya, lui-même dayan (juge rabbinique) et spécialiste dans le domaine des conversions. Le rav Eliyahou Abergel de Jérusalem a pris la parole et a félicité le rav Amsallem pour son action et son oeuvre monumentale sur le plan halakhique. Le rav Eliezer Melamed, rabbin de Har Berakha et directeur de ,la yeshiva a souligné que le rav Amsallem « dévoue sa vie » à la question de la manière d’accueillir des non-juifs qui souhaitent se convertir et l’a félicité pour ses travaux précis et documentés sur ces questions.

Dans son intervention, le rav Amsallem a remercié ses hôtes et a notamment exposé la vision des plus grands sages d’Afrique du Nord sur les conversions.

Assistaient à cette soirée de nombreuses personnalités rabbiniques parmi lesquelles le rav Yehouda Shloush de Natanya, le rav Avia HaCohen, dayan dans les conversions, le rav David Brovsky, de l’organisation « Giyour Ka-Halakha » et M. Arié Toledano, président du ‘Keren Zera Israël’ qui travaille en étroite collaboration avec le rav Amsallem.

La soirée s’est achevée par une seouda (repas) accompagnée de chants et piyoutim dans la pure tradition du judaïsme d’Afrique du Nord.

