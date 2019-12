Le président américain et le Premier ministre israélien se sont entretenus à deux reprises au téléphone cette dernière semaine, et notamment dimanche soir tard. La Maison-Blanche a indiqué que les deux dirigeants ont principalement évoqué le dossier iranien mais également la situation régionale ainsi que les relations bilatérales entre les Etats-Unis et Israël.

Ces conversations faisaient suite à la visite récente en Israël du chef d’état-major de l’armée américaine, le général Mark Milley, venu pour faire la synthèse de la visite précédente des généraux David Goldfien, commandant de l’armée de l’air US, Jeffery L. Harrigan, commandant des forces aériennes US en Europe et en Afrique et Kenneth McKenzie, commandant de la région centre aux Etats-Unis (Centcom) et des forces américaines au Moyen-Orient. Ils se sont longuement entretenus avec le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi et des membres de l’état-major.

Selon le site Debka, ces conversations à divers niveaux ont détaillé des plans de coopération opérationnelle entre Tsahal et l’armée américaine en cas d’opération militaire *dans la région », sous-entendu contre l’Iran.

Par ailleurs, ces développements ont été accompagnés de mouvements militaire américains: pour la première fois depuis huit mois, la marine américaine a ordonné au porte-avions USS Lincoln ainsi qu’à une escadre navale offensive de quitter le nord de la mer d’Arabie pour retourner vers le Golfe persique face aux côtes iraniennes.

Rappelons que le 23 novembre, le général Kenneth McKenzie avait estimé que l’Iran pourrait réitérer une attaque similaire à celle menée contre les deux raffineries de pétrole saoudiennes le 14 septembre dernier. Par ailleurs, vendredi dernier, le général iranien Allahnoor Allahi, l’un des hauts gradés des Gardiens de la Révolution avait menacé les Etats-Unis, avertissant que « les 21 bases américaines dans le Golfe étaient atteignables par les missiles iraniens » et que « l’Iran s’était préparée à une grande guerre contre son plus grand ennemi ».

Au-delà des préparatifs opérationnels concrets, les visites des généraux américains ainsi que les conversations rapprochées entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou avaient aussi pour but d’adresser un avertissement tacite aux autorités iraniennes.

Photo Avi Ohayon / GPO