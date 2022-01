Le Premier ministre britannique et son homologue israélien se sont entretenus mardi au téléphone. Ils ont abordé plusieurs questions dont les pourparlers qui se déroulent à Vienne sur le nucléaire iranien, le combat contre l’Omicron et des sujets bilatéraux. Boris Johnson et Naftali Benett ont convenu de poursuivre leur concertation et leur coordination dans leurs objectifs communs. En Israël comme en Grande-Bretagne, le virus Omicron avance à pas de géant.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90