Le Premier ministre et le ministre de la Défense ont eu une conversation qualifiée de « musclée » durant la nuit de lundi à mardi. Binyamin Netanyahou a reproché à Naftali Benett et au parti Yamina d’avoir des exigences surdimensionnées eu égard à la force électorale du parti et qu’il ne bougera pas de ce qui a déjà été proposé. De son côté, Naftali Benett a accusé le Premier ministre de considérer Yamina et le public sioniste-religieux comme « la cinquième route de la charrette » et d’avoir satisfait les exigences de toutes les autres composantes avant de proposer ce qui reste au parti qui lui a été le plus fidèle.

Après cette conversation, le Likoud a publié mardi matin un communiqué assez audacieux disant: « Cette nuit il est définitivement apparu que Naftali Benett et Yamina ont décidé de quitter le bloc de droite »!! Le Likoud reproche aussi Yamina d’avoir refusé « l’offre généreuse faite par le Premier ministre sur des postes chers au sionisme-religieux ». La dernière offre faite incluait le ministère de l’Education, le ministère de Jérusalem et du Patrimoine, un poste de vice-ministre incluant le département du Repeuplement et la responsabilité du Sherout Leoumi (Service national civil), et la présidence d’une commission subalterne. Le Likoud accuse Yamina « de réjoindre Yaïr Lapid et Heiba Yazbaq sur les bancs de l’opposition » et conclut: « Le sionisme-religieux continuera être un élément central de la politique du Likoud et du gouvernement ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90