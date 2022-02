Le président américain n’avait pas souhaité s’entretenir avec le Premier ministre israélien depuis leurs rencontre du mois d’août 2021 à Washington. Les deux hommes ont eu une conversation téléphonique dimanche. Naftali Benett a félicité le président américain pour l’élimination du chef de Daech en Syrie, Abu Ibrahim al-Hachimi al-Qureyshi et lui a dit que « le monde est désormais plus sûr grâce à l’action des forces américaines ». La conversation a ensuite porté sur les questions régionales et en premier lieu la menace iranienne et le programme nucléaire iranien. Rien n’a filtré sur ce qui a été dit sur ce dernier volet.

Après la conversations, le bureau du Premier ministre a publié le communiqué suivant : « Le Premier ministre a remercié le président américain pour son soutien sans faille à Israël, personnel ainsi que de l’Administration, et notamment dans le programme Dôme de Fer. Le Premier ministre a invité le président et son épouse à se rendre en Israël et les deux hommes ont convenu de rester en contact ».

Photo Avi Ohayon / Flash 90