L’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Nikki Haley est l’une des vedettes de la Convention du Parti républicain qui s’est ouverte en mode réduit à Charlotte en Caroline du Nord.

Dans son intervention, l’ancienne ambassadrice a averti du danger pour les alliés traditionnels des Etats-Unis en cas de victoire de Joe Biden : « Joe Biden est une bonne chose pour l’Iran, pour Daech, pour la Chine communiste et pour tous ceux qui veulent que les Etats-Unis abandonnent leurs valeurs (…) Sous la présidence de Donald Trump nous avons fait que ce Barack Obama et Joe Biden avaient refusé de faire. Nous avons protégé les Etats-Unis et nous nous sommes dressés contre ses ennemis. Obama et Biden ont permis à la Corée du Nord de menacer les Etats-Unis et Donald Trump a mis fin à cette faiblesse. Obama et Biden ont permis à l’Iran de se dérober et lui ont envoyé un avion rempli d’argent. Donald Trump a fait ce qui était juste et a déchiré l’accord signé avec eux. Obama et Biden ont permis à l’Onu de condamner notre ami et allié Israël, le président Donald Trump a transféré notre ambassade à Jérusalem. Et lorsque l’Onu a voulu le condamner pour cela, il a opposé le veto américain ».

Photo Hadas Parush / Flash 90