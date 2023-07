Depuis des années maintenant, les Juifs qui désirent entrer en Jordanie, doivent cacher tout signe religieux distinctifs. Les policiers jordaniens leur interdisent d’introduire sur leur territoire, tefilin, talit, kippa, livres saints nourriture cacher et plus d’une fois, il a été demandé aux touristes religieux de couper leurs papillottes.

Les autorités jordaniennes prétextent de leur volonté de protéger les Juifs qui s’exposeraient à des attaques sur le sol jordanien s’ils étaient identifiés comme Juifs, afin d’imposer ces contraintes parfois humiliantes. Pourtant, la Jordanie et Israël sont en paix et leurs citoyens doivent pouvoir circuler d’un pays à l’autre.

Il y a deux semaines, un nouvel incident de ce genre s’est produit à la frontière au niveau d’Eilat. Un groupe de 150 Juifs orthodoxes a été retenu du côté jordanien, pendant 48 heures.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen n’est plus prêt à accepter cette situation. Suite à ce dernier cas, il a envoyé une lettre à l’ambassadeur jordanien en Israël.

Il y proteste officiellement contre l’attitude jordanienne à la frontière. Il précise que ce n’est pas la première fois que des contraintes sont imposées sur l’introduction de signes religieux juifs en Jordanie et qu’il ne considère pas que l’argument sécuritaire soit recevable.

Le ministre Cohen veut que les choses changent et il appelle les Jordaniens à réviser leur politique, proposant des discussions bilatérales pour trouver une solution acceptable par tous.

Il écrit: ”Il est inconcevable que des Israéliens soient bloqués à la frontière avec la Jordanie et qu’ils soient empêchés d’entrer juste parce qu’ils sont Juifs religieux. Les relations de paix entre Israël et la Jordanie sont importantes pour nos deux pays. Nous allons oeuvrer auprès de l’ambassade de Jordanie en Israël et face aux autorités jordaniennes pour trouver une solution aux milliers d’Israéliens qui veulent visiter la Jordanie. Nous fournissons de nombreux efforts diplomatiques pour régler la question du passage en Jordanie avec des objets de culte”.