Le 7 mai dernier, Israël annonçait la libération Imad Al Adwan, le député jordanien qui avait tenté de faire passer illégalement plus de 200 pistolets, des fusils, dont un M16 et 100 kilos d’or, en Israël, profitant de son passeport diplomatique.

Il a été remis aux autorités jordaniennes qui se sont engagées à le juger.

Hier (mardi), le procureur jordanien du tribunal pour la sécurité de l’Etat l’a inculpé de tentative de trafic d’armes entre la Jordanie et la Judée-Samarie. Son avocat a rapporté: »Le député a comparu devant le tribunal pour la sécurité de l’Etat et a été interrogé par le procureur général, suspecté de contrebande d’armes à feu et d’or le mois dernier. Le procureur l’a inculpé de deux chefs d’accusation, celui d’exportation d’armes destinées à être utilisées illégalement et ce à quatre reprises et d’activités nuisant à l’ordre public et menaçant la sécurité de la communauté ».

Al Adwan est actuellement en détention en Jordanie. Il encourt jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable des deux chefs d’accusation.

Il s’avère que ce député n’en était pas à son coup d’essai. En février 2022, il avait introduit clandestinement différentes marchandises en Israël. Auparavant, il avait fait passer des animaux, des cigarettes électroniques et de l’or.

Depuis le début de l’année 2023, il a également déjà fourni illégalement des armes sur le territoire israélien. A chaque fois, il était toujours payé pour ces différents trafics qu’il réalisait à l’aide de son passeport diplomatique.

Notons, par ailleurs, qu’Al Adwan est un opposant au régime qui s’était déjà fait remarquer pour s’être querellé publiquement avec le Premier ministre à qui il reprochait de maltraiter les citoyens du royaume.