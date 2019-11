Si Nahshon ben Aminadav n’avait pas osé avancer dans la mer, au risque de se noyer, en écoutant son intuition, serions-nous là ?

Ce qui caractérise souvent le Juif, c’est cette faculté de s’engager sur du hors-piste et de découvrir l’Eldorado.

Ralph Waldo Emerson, essayiste philosophe, disait : « N’allez pas là où le chemin peut mener ! Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace ! »

C’est exactement ce qu’a fait un jour Avraham Avinou en abandonnant sa famille, sa tranquillité, sa sécurité, écoutant sa voix intérieure, la voix divine.

Il a osé avancer, à contre-courant, délaissant la route toute esquissée. En agissant ainsi, il a été à l’origine du plus grand miracle mondial qui se perpétue jusqu’à aujourd’hui…

Il a écrit le prélude de la plus belle histoire d’amour, celle d’un peuple particulier avec son D-ieu. Il a donné le ton à tous les futurs maillons de ce peuple unique, original et rebelle. Il a prouvé que parfois, dans la vie, peu importe ce que pense la majorité, il faut sortir des rangs, oser quitter le troupeau et dessiner son propre chemin, en percevant ses convictions profondes, intimes, spirituelles. Toujours fidèle à D-ieu !

Et comme lui à chaque génération, des hommes ont entrepris …

Et un jour, contre vents et marées, nous avons entendu le message d’Avraham déguisé sous forme de slogan publicitaire : « Si vous le voulez ce ne sera pas un rêve ! « , ce que nous a dit Hertzl, en 1902, dans son livre Altneuland (Nouvelle terre !). En d’autres termes : » Quittez tout, votre zone de confort qui ne tient pas debout et venez-vous installer dans ce désert qui est votre terre. «

Hertzl était inspiré du même souffle qu’Avraham. Chaque juif sur terre a en lui ce gène révolutionnaire qui le pousse à sortir de lui-même et des sentiers battus !

L’alya est la plus grande start up des 100 dernières années, où chacun qui y a investi ne fait que récolter les dividendes, et voit ses enfants les multiplier ! Celui qui a vendu ses parts, a tout perdu. L’action reste en hausse constante, chaque porteur s’enrichit chaque jour.

Nous sommes rentrés dans une course infernale : la course au like.

La vraie force reste encore d’agir pour le bon, sans penser constamment ce que monsieur tout le monde va penser !

C’est pour cela que nous sommes venus ici, et c’est le message que nous devons transmettre. Leh’ Leh’a : Va vers ce qu’il y a de mieux en toi et éclaire le monde.

Avraham Azoulay