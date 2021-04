Un gigantesque contrat a été signé entre les ministères israélien et grec de la Défense, le plus grand jamais signé entre les deux pays. Le montant estimé à 1,65 milliards de dollars (5,4 milliards de shekels). Dans le cadre de ce contrat, le ministère israélien de la Défense va construire sur le territoire grec un centre international d’entraînement pour l’armée de l’air grecque, avec la coopération de la compagnie Elbit Systems Ltd. Cette dernière fournira notamment les derniers modèles d’avions d’entraînement T-6 et M-436, tous les systèmes avioniques ultramodernes qui équipent les appareils israéliens ainsi que les systèmes de simulation et de contrôle. Dans un stade ultérieur, une coopération se fera entre les écoles israélienne et grecque de pilotage.

Le gouvernement grec a pris une décision stratégique de perfectionner ses capacités militaires face à l’agressivité croissante de son voisin, la Turquie d’Erdogan, qui agit comme bon lui semble en Méditerranée orientale.

Le ministre de la Défense Benny Gantz s’est félicité de cet accord « qui repose sur l’excellence des industries militaires israéliennes ainsi que sur les solides relations d’amitié et de coopération entre les armées israélienne et grecque depuis de nombreuses années ». Il a remercié son homologue grec Nikólaos Panayotópoulos qui a favorisé ce contrat qui a été signé en fin de semaine dernière lors d’une rencontre tripartite sur l’île de Chypre.

Le Pdg d’Elbit Systems, Betzalel Makhlis a exprimé sa fierté après la signature d’un tel contrat « qui témoigne du leadership mondial de la compagnie israélienne dans les solutions d’entraînement des pilotes et la fourniture de technologies qui assurent à la fois une supériorité opérationnelle et une baisse des coûts ».

