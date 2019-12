Les ministères israélien et monténégrin de la Défense ont signé un accord portant sur la vente d’armement télécommandé produit par la compagnie Elbit Sytems Ltd, pour un montant de 100 millions de shekels. La signature du contrat s’est faite à Tel-Aviv entre Oudi Adam, directeur-général du ministère de la Défense et le ministre monténégrin de la Défense Predrag Boskovic.

Il s’agit de systèmes de tourelles de tirs appelées RCWS (Remote Control Weapon Stations) qui pourront équiper des véhicules tactiques légers 4×4 de type JLTVs (Joint Light Tactical Vehicles) de fabrication américaine et tirer avec un haute précision même lorsque le véhicule est en mouvement.

Il s’agit du deuxième important contrat signé entre Israël et un pays membre de l’Otan en dix jours. Le dernier avait été signé avec le ministère tchèque de la Défense.

Photo Elbit Systems ltd / Ministère de la Défense