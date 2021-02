Israël a confirmé la tenue de contacts urgents et intensifs avec Moscou au sujet du sort d’une citoyenne israélienne qui a franchi par erreur la frontière israélo-syrienne près de Kuneitra. Elle a été arrêtée par l’armée syrienne. Selon des informations non-confirmées, il s’agirait d’une jeune femme de 20 ans résidant à Kiryat Séfer.

Le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben Chabbat et le coordinateur pour les affaires des prisonniers et disparus Yaron Blum se sont envolés en urgence pour la capitale russe afin de traiter ce dossier humanitaire et demander aux autorités de jouer le rôle de médiateur avec Damas. Des médias syriens indiquent que l’affaire pourrait se résoudre par un échange entre la jeune femme et deux ressortissants syriens emprisonnés en Israël. Depuis le début de cette affaire, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu à ce sujet avec le président Vladimir Poutine, et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères ont chacun eu une conversation avec leur homologue russe.

Amos Yadlin, ancien commandant des Renseignements militaires (Aman) et actuel directeur de l’IISS (International Institute for Strategic Studies) a évoqué le dossier et a estimé que le « prix » de deux détenus qui n’ont pas de sang sur les mains en échange de la jeune femme est tout à fait acceptable.

Photo Sraya Diamant / Flash 90