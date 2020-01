Après l’annonce par Moshé Feiglin de l’abandon de la course pour son parti Zehout lors des prochaines élections, la Nouvelle Droite tente de récupérer une partie de l’électorat hétérogène de ce parti.

Les co-présidents de la Nouvelle Droite, Naftali Benett et Ayelet Shaked sont en pourparlers avec le Nouveau Parti Libéral qui est une composante de Zehout et qui se focalise sur les questions économiques. Benett et Shaked ont rencontré les leaders de ce mouvement que sont Libi Molad, Boaz Arad, Rephaël Mintz et Yaron Lerman pour voir sous quelle forme intégrer leur mouvement au sein de la Nouvelle Droite, en tout cas pour ces élections. Une telle alliance pourrait amener à la Nouvelle Droite des électeurs de Zehout à sensibilité de droite libérale qui se retrouvent « orphelins » depuis l’abandon de Moshé Feiglin.

Lors de la dernière campagne électorale, la Nouvelle Droite a mis en avant des thèmes nouveaux, et notamment son ancrage résolu dans la sphère libérale de l’économie avec notamment la lutte contre la bureaucratie tentaculaire, le combat contre le pouvoir hypertrophié des groupes monopolistiques et des grands syndicats sectoriels et une aide accrue – fiscale notamment – en faveur des PME.

La Nouvelle Droite a réagi à ces informations publiées dans Israël Hayom en indiquant qu’elle entretient des contacts avec divers acteurs politiques afin d’optimiser les voix du Camp national dans son ensemble.

Photo porte-parole Nouvelle Droite