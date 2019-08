Le Wall Street Journal a révélé jeudi que des contacts ont eu lieu récemment entre des officiels israéliens et des représentants d’émirats du Golfe. Ces rencontres se sont déroulées à l’initiative de Brian Hook émissaire spécial des Etats-Unis pour les Affaires iraniennes et qui est également le relais entre Israël et les pays du Golfe. Les entretiens ont porté sur la coordination entre les pays face à l’Iran et ont donné lieu à des échanges d’informations dans le domaine des renseignements.

Les délégués des émirats ont dit aux Israéliens qu’ils considèrent l’Iran comme une menace sérieuse pour leur sécurité et qu’ils sont prêts à agir avec l’Etat hébreu contre le régime des ayatollah et le financement du terrorisme.

Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz, qui avait effectué une visite à Abou Dhabi le mois dernier, avait estimé que la participation d’Israël à la coalition formée par les Etats-Unis pour assurer la protection du trafic maritime dans le Golfe persique était une intérêt stratégique pour Israël notamment dans le rapprochement avec les pays du Golfe.

