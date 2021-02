Selon la chaîne Kan-11, des contacts réguliers par téléphone ont lieu en coulisses entre responsables israéliens et saoudiens suite au changement d’administration à Washington et la crainte que cela a provoqué dans les pays du Golfe, crainte confirmée par les premiers pas de l’équipe Biden sur les dossiers iranien et yéménite.

Par ailleurs, le président Joe Biden a annoncé qu’il appellera mercredi le prince-héritier saoudien Mohammed ben Salmane, mais sur un sujet bien précis : la publication prochaine du rapport sur l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, acte attribué à l’entourage du prince saoudien, si ce n’est à lui-même directement.

Photo Pixabay