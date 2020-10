Selon la chaîne Aroutz 20, des contacts officieux ont lieu depuis un certain temps entre le chef de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen et le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine Joe Biden. L’intermédiaire est un homme d’affaires américain proche du chef terroriste. Lors de sa campagne électorale, Joe Biden a promis que s’il est élu, il changera radicalement de cap dans sa politique envers l’AP, notamment en réinstaurant l’aide financière américaine, en rouvrant une représentation diplomatique américaine à Jérusalem et en réintroduisant les pressions sur Israël.

Mardi, le chef du cabinet de l’AP, Muhamad A-Shtiyeh est très clairement entré dans la campagne électorale américaine lors d’une conférence virtuelle avec des parlementaires européens, en déclarant que « quatre années supplémentaires avec Donald Trump à la Maison-Blanche serait une catastrophe pour les Palestiniens et pour le monde ». C’est la première fois que l’AP s’exprime de manière aussi claire sur l’identité du président américain qu’elle souhaite voir élu. A-Shtiyeh a espéré qu’une victoire de Joe Biden « améliorerait les chances de paix » et restaurerait les relations entre l’AP et Washington.

A Ramallah, on est nostalgique de l’ère Obama où le président américain et son secrétaire d’Etat John Kerry focalisaient leurs pressions sur le gouvernement israélien et faisaient preuve d’une grande indulgence envers l’AP.

