L’Administration Biden continue à exercer des pressions en coulisses pour rouvrir le consulat général des Etats-Unis à Jérusalem qui servait de représentation diplomatique pour l’Autorité Palestinienne jusqu’à sa fermeture par Donald Trump. Cette question sera à l’ordre du jour lors de la rencontre prévue entre le Premier ministre Naftali Benett et le président Joe Biden prévue à la fin du mois à Washington.

Ces pressions se sont notamment ressenties par les efforts déployés par des représentants de l’Administration démocrate pour mettre des bâtons dans les roues de la proposition de loi préparée par le député Nir Barkat (Likoud) qui vise à interdire l’ouverture à Jérusalem d’une représentation diplomatique destinée à un autre pays d’Israël. Mais il n’est toutefois pas certain que l’ancien maire de Jérusalem arrive à faire adopter cette loi par la Knesset sans parler du fait que le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid s’aligne totalement sur les vues de l’Administration Biden.

Les pressions américaines se feront plus visibles et fortes après le vote du budget par la Knesset car Washington ne veut pas mettre la coalition actuelle en danger, estimant que la présence de partis de gauche et de Ra’am va dans le sens de la politique souhaitée sur le dossier israélo-palestinien.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90