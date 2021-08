Les dirigeants du conseil des localités juives de Judée-Samarie commencent-ils à se rendre compte eux-aussi qu’ils ont été grugés par les partis dits de droite du gouvernement ? Le président du conseil, David Elahyani, pourtant membre de Tikva Hadasha a convoqué pour mardi soir une réunion d’urgence de tous les membres du conseil pour décider d’une campagne contre le Premier ministre Naftali Benett et le ministre de la Défense Benny Gantz. Le conseil envisage une certain nombre d’actions, notamment des manifestations de masse ou une grève de la faim devant les bureaux du Premier ministre ou sa résidence privée à Raanana. Le conseil exige la convocation de la commission de planification et de la construction afin de donner le feu vert à des nouvelles constructions, ceci avant le voyage prévu de Naftali Benett à Washington. Au sein du conseil on estime sans doute avec raison que le nouveau Premier ministre ne saura pas s’opposer à un gel de la construction juive s’il lui est demandé par le président Joe Biden dans le cadre des « gestes de confiance » envers l’Autorité Palestinienne.

Lundi, devant la conférence annuelle de l’hebdomadaire « BeSheva », l’actuel directeur-général du conseil des localités, Yigal Dilmoni notait que la commission de planification et de la construction ne s’était pas réunie depuis huit mois. Il citait alors l’un de ses prédécesseurs à ce poste, il y a dix ans : « La construction juive est un test pour le leadership d’un Premier ministre. Est-ce qu’il transformera Israël en satellite des Etats-Unis où restera-t-il le chef d’un pays fier et indépendant ? La poursuite du gel de la construction est synonyme d’étouffement ». Celui qui prononça ses paroles à l’époque s’appelait Naftali Benett et il s’adressait au Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Mark Tzell inquiet

Le représentant du Parti républicain américain en Israël a exprimé son inquiétude face aux intentions américaines sur le volet israélo-palestinien. Il a estimé que la question de la construction juive en Judée-Samarie devrait rester une question interne à Israël et ne pas dépendre des Etats-Unis. Concernant la visite prévue de Naftali Benett aux Etats-Unis, il a déclaré : « Je souhaite pleine réussite au Premier ministre à Washington, mais il est nouveau dans le jeu et il n’a pas beaucoup d’expérience. Cela me fait peur et d’autant plus lorsque je vois que Joe Biden est manipulé, et que sa vice-présidente ne contrôle pas vraiment les choses. Ceux qui ont le vrai pouvoir sont les hommes d’Obama dont ont ne parle pas tellement ».

