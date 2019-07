Davantage de détails ont été dévoilés sur l’initiative étrange et controversée du Premier ministre concernant les constructions juives et arabes dans les zones C de Judée-Samarie, entièrement sous administration israélienne.

Après deux réunions cette semaine, les membres du cabinet politico-sécuritaire ont été Interrogés un à un par téléphone mardi soir et ont accepté à l’unanimité le plan proposé par le Premier ministre. Ce plan comprend à la fois des décisions en fonction des réalités sur le terrain mais aussi une fixation de principes stricts pour l’avenir qui entendent empêcher la création rampante d’un Etat ‘palestinien’ dans ces zones.

Ainsi, le cabinet a décidé de construire 700 unités de logements pour la population arabe de ces zones pour raisons humanitaires. Après les explications données par le Premier ministre, même les ministres Betzalel Smotritch et Raphy Peretz ont donné leur accord. Pour l’avenir, le cabinet a décidé que c’est Israël qui autorisera dorénavant toute construction en faveur de la population arabes des zones C et empêchera l’Autorité Palestinienne de le faire. De même des critères très stricts seront mis en place concernant les autorisations de construction pour les habitants arabes de ces zones.

Par exemple, les constructions ne concerneront que les ‘habitants originaires’ de ces zones et non pas des Arabes des zones A et B qui voudraient s’installer en zone C pour peupler ces zones dans le cadre de la politique de colonisation rampante pratiquée par l’AP. De même, les autorisations de constructions pour les Arabes en zone C ne seront accordées que si elles ne vont pas à l’encontre des intérêts sécuritaires et stratégiques de l’Etat d’Israël, notamment le barrage à toute continuité territoriale ‘palestinienne’. Enfin, la politique de destruction de constructions illégale sera appliquée avec plus de rigueur. En principe.

Concernant la construction juive, le Premier ministre a promis une planification et une accélération des processus en cours pour un total de 6.000 logements en Judée-Samarie. Une décision notamment destinée à « calmer » la droite et les dirigeants de Judée-Samarie qui avaient exprimé leur opposition à ce plan.

Binyamin Netanyahou a expliqué que ce plan fait partie d’une stratégie globale concernant la politique pratiquée dans les zones C de Judée-Samarie qui sont presque devenues avec les années des zones de non-droit dans lesquelles l’Autorité Palestinienne, aidée par l’Union européenne, tente de s’approprier de plus en plus de terres.

Le ministre Betzalel Smotritch, qui connaît très bien la situation pour avoir dirigé l’organisation Regavim avant d’entrer en politique, s’est félicité de cette décision qu’il qualifie de « virage »: « Pour la première fois, l’Etat d’Israël met en place un plan stratégique pour mettre fin au rêve ‘palestinien’ d’établir un Etat terroriste dans les zones C, au coeur d’Israël. Quiconque se promène sur le terrain depuis des années constate avec stupeur la conquête rampante des Arabes, face à une quasi-incurie de l’Administration civile, qui par contre s’acharne contre la moindre caravane israélienne. Pour la première fois, l’Etat d’Israël va se donner les outils pour faire appliquer la loi et neutraliser le plan de mainmise de l’Autorité Palestinienne ».

