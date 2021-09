Après l’appel lancé à la fin du mois d’août par la mère d’un soldat, une marche de protestation a démarré il y a deux jours et est en route pour l’intersection du kibboutz Yad Mordekhaï où aura lieu dimanche soir un grand rassemblement.

Sous le titre de « Marche des mères », des dizaines de femmes et d’hommes protestent contre les consignes restrictives d’ouverture du feu contre les terroristes. Ils demandent au chef d’état-major Aviv Kochavi de modifier ces consignes afin de ne pas mettre inutilement en danger leurs fils au nom d’une morale mal comprise. Ces pères et mères de soldats souhaitent de manière générale un changement profond de « l’esprit du chef » qui préfère parfois épargner la vie de l’ennemi au prix de la vie de nos soldats.

Cette marche a été organisée à la suite de la mort tragique et injustifiée du sergent-chef Bar-El Shemoueli, tué à bout portant par un terroriste qui n’aurait pas dû se trouver à si courte distance de lui. A l’origine, Tsofia Nahon, soutenue ensuite par les organisations Bo’harim Ba’haïm, Im Tirstou et Torat Le’hima.

Le rav Aviad Gadot, directeur de cette dernière organisation, a résumé l’objectif de ce mouvement : « Nous appelons tous ceux pour qui la vie de nos soldats est importante à rejoindre ce rassemblement. Nous nous devons de renforcer cette valeur fondamentale qui subit une érosion depuis quelques années : ‘Celui qui se lève pour te tuer, lève-toi avant lui et tue-le’. Ce n’est pas le procureur de Tsahal qui commande l’armée mais le chef d’état-major, et son devoir est de prendre ses responsabilités et de procéder à un changement en profondeur. Nous saluons ces mères et pères, ces citoyens responsables et tout particulièrement les familles endeuillées qui sont venus de tout le pays (…) Ôtez les chaînes qui lient les bras de nos soldats ! ».

Vidéo :

ככה נראים אזרחיים שאוהבים את המדינה ואת צה"ל ודואגים ללוחמים בשטח.

אשריכם ישראל pic.twitter.com/wyKwodqbNf — תורת לחימה (@Torat_IDF) September 12, 2021

Photo porte parole du mouvement