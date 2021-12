Le conseil des ministres hebdomadaire se tient dimanche au kibbourt Mevo ‘Hama sur la plateau du Golan, à l’occasion du 40e anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi de souveraineté israélienne sur ce territoire, lors du gouvernement Begin. A l’ordre du jour, la validation d’un plan de développement du Golan avec entre autre l’installation ou l’amélioration d’infrastructures, la création de nouvelles localités (Assif et Matar) ou de nouveaux quartiers à Katzrin la capitale et la création d’emplois, pour arriver à terme à un doublement de la population. Coût du projet : un milliard de shekels. Le ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj (Meretz) a décidé de ne pas participer à ce conseil, pour des raisons politiques, mais ses collègues de parti, Nitzan Horovitz et Tamar Sandberg ont accepté d’être présents.

Photo Sraya Diamant / Flash 90