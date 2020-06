Les propos du président du Conseil des localités de Judée-Samarie ont choqué. Pas seulement à Washington ou à la rue Balfour mais aussi au sein même du conseil. Dans les échanges whatsapp internes aux membres du conseil, un groupe de dirigeants de conseils régionaux et locaux de Judée-Samarie a écrit à David Elhayani pour lui demander de démissionner au motif qu’il « porte atteinte à toute l’organisation ». D’autres au contraire soutiennent sa prise de position.

L’un des présidents de conseil a écrit: « Jusqu’où allez-vous nous faire dégringoler avec vos propos outranciers? Avec vos attaques contre le Premier ministre ou son entourage, contre vos collègues du Conseil des localités et maintenant contre Donald Trump et ses représentants, avec des termes aussi offensants? Vous ne me représentez pas ni même la majorité du conseil des localités. Et même si vous n’êtes pas d’accord avec la position du gouvernement ou celle de l’Administration américaine vous n’avez pas le droit de vous comporter de manière aussi offensante pour nous tous. Je regrette que mes autres camarades se taisent mais je sais que la plupart pensent comme moi, à savoir qu’avec votre attitude vous n’êtes pas digne de nous représenter et de diriger une organisation qui nous est si chère ».

Un autre membre du conseil a écrit: « Le Premier ministre et son chef de cabinet sont des ‘menteurs’, le président de la Knesset est un ‘serpent’, Donald Trump est un ‘ennemi d’Israël’. Alors, David Elhayani, libérez-nous de votre leadership indigne qui ne vous fait pas honneur et démissionnez! » Il a appelé les autres membres qui sont du même avis à ne plus se taire: « Votre silence ne nous fait pas du bien. Nous avons maintenant une mauvaise image dans le public israélien et les habitants de Judée-Samarie (dans l’Administration américaine aussi!), et nous avons permis à une minorité bruyante de saper la réputation que nous avons bâtie avec patience durant de longues années! »

L’un des membres a cependant apporté son soutien à David Elhayani: « Il m’est important de dire que pour moi, David Elhayani a tout mon soutien dans le cadre de son combat crucial pour notre génération en faveur de l’avenir d’Erets Israël. Et dans un combat, on ne joue pas et il est interdit d’être ‘sympa’ Sharon nous a détruit le Goush Katif et aujourd’hui avec un bonbon amer on va nous détruire Erets Israël ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90