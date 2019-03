Comme l’on s’y attendait à Jérusalem, le conseil des droits de l’homme de l’ONU a attribué à Israël la responsabilité exclusive des violences qui se sont produites le long de la clôture de sécurité avec Gaza depuis un an. La résolution demande à la Cour pénale internationale de la Haye d’ouvrir une enquête contre Israël pour “crimes de guerre” et demande aussi…un embargo international des armes à destination d’Israël!

Apparemment, les membres de ce conseil qui ont soutenu la résolution n’ont jamais entendu parler du Hamas!

La résolution a été adoptée par 23 voix pour, 8 contre et 15 absentions. Parmi les pays ayant voté pour la résolution, l’Espagne…et l’Egypte, et parmi les abstentionnistes, la Grande-Bretagne. Il faut saluer le courage des huit Etats qui ont voté contre la résolution: l’Autriche, l’Australie, le Brésil, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, les îles Fiji et l’Ukraine”.

Après le vote, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué cinglant: “Le bureau des droits de l’homme a repris son rituel absurde et hypocrite de constitution d’une commission d’enquête dans laquelle les conclusions sont écrites d’avance et les ‘faits’ incriminés totalement déconnectés des réalités sur le terrain. Israël salue tout de même avec satisfaction les pays qui ont voté contre cette résolution (…) Israël continuera à utiliser son droit à la légitime défense et protègera ses citoyens contre l’agression de la part des organisations terroristes. Israël ne collaborera pas avec le conseil sur ces questions”.

L’ambassadrice d’Israël aux institutions de l’ONU à Genève, Aviva Raz-Schechter a elle-aussi dénoncé cette décision: “Si le conseil des droits de l’homme est intéressé à un changement de situation dans la bande de Gaza, il doit pointer son doigt en direction du Hamas et non vers Israël. Ce genre de résolutions ne fera qu’encourager le Hamas à utiliser ses citoyens comme boucliers humains et comme instruments pour s’attaquer à Israël, avec pour effet la mise en danger des citoyens des deux côtés de la frontière. Ce conseil, censé promouvoir les droits de l’homme continue à perdre toute crédibilité, et au lieu d’être un forum qui fait progresser la paix et la compréhension il soutient ceux qui combattent ces principes!”.



