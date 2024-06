La question de la conscription des orthodoxes revient régulièrement au coeur des débats publics et en ce moment, en pleine guerre, il déchaine une fois de plus les passions. Plusieurs coalitions sont tombées sur fond de désaccord sur le sujet, ce qui fait planer un risque sur la coalition actuelle.

Dans ce contexte, on apprend que l’armée procède à des réductions de personnel dans le département de la cacherout de Tsahal. Ainsi, le lieutenant-colonel le Rav Nerya Rosenthal, directeur du département de la cacherout au sein du rabbinat de Tsahal, quittera son poste au mois d’octobre prochain et il ne sera pas remplacé.

Des personnes impliquées dans le domaine ont déclaré à Israël Hayom: ”Il s’agit d’une atteinte significative à la gestion de cette branche. La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. On essaie d’enrôler des religieux et des orthodoxes et de l’autre côté, on réduit les les possibilités pour le rabbinat de s’occuper de ces personnes”.

Par ailleurs, l’ancien ministre travailliste, Haïm Ramon, détaille sur Arutz 7, les chiffres de la mobilisation des orthodoxes depuis le 7 octobre et déplore que Tsahal n’en ait recruté qu’une faible proportion.

”Après le 7 octobre, plus de 4000 jeunes orthodoxes ont dit qu’ils voulaient faire l’armée. Ils ont déclaré qu’après ce qu’il s’était passé, ils voulaient prendre leur part”, explique Ramon, ”C’est un rêve qui se réalise. La Cour suprême a demandé l’enrôlement de 3000 orthodoxes. Mais dans les faits, l’armée a invalidé plus de 3000 de ces volontaires jugés inaptes”.

Haïm Ramon précise qu’habituellement Tsahal recrute même des personnes avec un profil bas pour certains types de postes, mais là, ils ont tout simplement été recalés.

”Il en est resté 880 et l’armée n’en a recruté que 540, bien que les 880 étaient aptes. Parmi les personnes jugées aptes, 60% ont été recrutés, alors que toute la direction de l’armée parle de l’importance de recruter les orthodoxes et combien l’armée a besoin d’eux. Sur les 4000 qui se sont présentés, 13% ont été recrutés”.

Haïm Ramon en tire la conclusion suivante: ”Cela signifie qu’il s’agit uniquement d’une question politique. La preuve est qu’aucun média qui porte la bannière de l’égalité de la charge de l’armée ne s’est intéressé à ces chiffres. Ce n’est pas la conscription qui les intéresse, la preuve est qu’ils ne parlent pas de celle des Arabes. Ce n’est qu’un outil politique”. Et d’ajouter: ”Si l’on veut enrôler 3000 orthodoxes, il faut leur donner des unités sans filles, il faut leur fournir une nourriture particulière et l’armée n’est pas prête pour cela, elle se contente de l’unité Netsah Yehouda et n’a pas l’intention d’en créer d’autres”.