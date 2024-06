Khaled Meshaal, le chef du Hamas à l’étranger, a prononcé une allocution hier (mercredi) lors de laquelle il a donné son avis sur les débats autour de la loi sur la conscription des orthodoxes en Israël.

Pour ce cadre du Hamas, c’est son mouvement et les attaques du 7 octobre qui ont permis de créer ce débat et de diviser un peu plus la société israélienne, et il s’en félicite. Selon lui, l’attaque du 7 octobre et la guerre à Gaza ”ont remis à l’ordre du jour la question de l’enrôlement des orthodoxes à l’armée, ce qui a conduit à une querelle entre la direction politique israélienne et l’establishment militaire et sécuritaire”.

Meshaal a, par ailleurs, affirmé que ”le rôle de l’Iran est devenu plus visible et s’est élargi” sur le terrain.