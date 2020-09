Au-delà des discours officiels sur la normalisation entre Israël et les Emirats, il y a aussi des histoires individuelles qui traduisent peut-être encore mieux la changement radical qui est en train de se produire et qui n’a rien à vois avec paix froide signée avec l’Egypte et la paix glaciale avec la Jordanie.

C’est le cas de Menahen Cohen, homme d’affaires religieux qui se trouve à Dubaï pour raisons professionnelles – il est copropriétaire de la compagnie « Kosher Luxury Travel » – et qui apporte un témognage de ce qui se passe sur le terrain.

Après avoir décrit la qualité architecturale et le luxe que l’on aperçoit à chaque coin de rue, Menahem Cohen raconte comment il est devenu une « célébrité » grâce…à la kippa qu’il porte sur la tête : « Les gens viennent pour me serrer la main, faire un ‘selfie’ avec moi, et me remercier d’être là. Ils n’ont que des paroles chaleureuses et expriment leur volonté sincère de nous voir venir chez eux. C’est très émouvant ».

Menahem Cohen, qui travaille dans le secteur du tourisme, cite ensuite les nombreuses activités touristiques, sportives et ludiques que proposent les Emirats, mais souligne une projet qu’il construit à Dubaï avec des partenaires locaux : des repas « gourmet » cachers au milieu du désert, dans une tente splendide et avec de la vaisselle luxueuse avec une vue inoubliable.

Le prix d’un séjour à Dubaï ? Menahem Cohen estime à un tarif de base de 700 dollars pour trois nuits dans un hôtel *** ou ****.

Menahem Cohen raconte qu’il a visité de nombreux pays de par sa profession, et qu’il connaît de nombreuses cultures d’accueil. « Mais ici, il y a la chaleur de l’accueil en plus du professionnalisme. L’hospitalité arabe légendaire, riche et avenante avec en plus, aux Emirats, un professionnalisme inédit ».

L’homme d’affaires se dit impressionné par la soif des habitants de voir arriver des Israéliens et des Juifs du monde entier.

« Je suis impressionné par l’ampleur des liens professionnels mais aussi d’amitié personnelle que j’ai pu créer en quelques jours à peine », confie-t-il.