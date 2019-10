Connaitre et faire valoir ses droits, voilà une problématique qui se pose à tous les citoyens. Pour répondre à ces interrogations, il existe des centres mais jusqu’à aujourd’hui, rien ne ciblait spécifiquement les olim francophones.

Qualita pallie cette absence en ouvrant ces jours-ci un centre francophone, en partenariat avec la mairie de Jérusalem, pour orienter et répondre aux interrogations que beaucoup se posent. Il est situé dans les locaux du Hub de l’emploi à Jérusalem.

Ayala Blum, directrice de ce nouveau centre, nous en dit davantage.

Connaitre ses droits

Avant tout, il faut commencer par connaitre ses droits. Bien souvent, les olim ne savent même pas qu’ils peuvent bénéficier de telle ou telle prestation ou de tel ou tel avantage. C’est pourquoi, le centre de Qualita va proposer différentes conférences. »Elles seront animées par des professionnels et porteront sur un thème bien précis », nous précise Ayala, »La première est prévue très prochainement sur le thème de la fiscalité ». Les droits du citoyen sont, en effet, nombreux : droits fiscaux, droits civils, droit du travail, droit à la retraite, droits pour les familles monoparentales, la liste est longue et mérite d’être portée à la connaissance du grand public.

Cette mission d’information est primordiale surtout lorsqu’elle est effectuée en français et permet ainsi de toucher un large éventail d’olim.

Faire valoir ses droits

Connaitre ses droits est une chose, savoir comment les faire valoir en est une autre. Vers qui se tourner ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Et de quelle façon les mettre en œuvre lorsque l’on ne maitrise pas vraiment la langue ?

Autant de questions auxquelles le centre d’exploitation des droits de Qualita répond. « Nous fonctionnons sur la base d’une équipe de bénévoles formés de façon approfondie par des experts de la mairie de Jérusalem. Pour l’heure, nous comptons une dizaine de bénévoles, chacun spécialisé dans un domaine bien précis. Nous espérons pouvoir augmenter cette équipe rapidement afin de pouvoir répondre encore plus efficacement aux demandes du public », explique Ayala.

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit d’appeler au 02-5020444 et prendre rendez-vous. »Les demandes me sont automatiquement transférées et je les oriente vers le bénévole le mieux placé pour y satisfaire ». Les rendez-vous consistent en un entretien en tête-à-tête, permettant de bien définir les besoins et les zones d’ombre. Puis, le bénévole va entreprendre avec la personne, toutes les démarches nécessaires afin qu’elle puisse bénéficier pleinement de ses droits. »Cela peut être le remplissage d’un formulaire, mais aussi l’accompagnement dans les administrations concernées, nos bénévoles assistent la personne tout au long du processus ».

Qualita et la mairie de Jérusalem se fixent comme objectif de permettre à chaque olé de connaitre et de bénéficier de ses droits. Parce qu’être citoyen israélien, c’est aussi cela.

Pour plus de renseignements ou prise de rendez-vous :

Tél : 02-5020444

ayalab@qualita.org.il

Guitel Ben-Ishay