Article de Raphaël Hassine pour Actualité Juive numéro 1737

Les volontaires de United Hatzalah répondent aux appels d’urgence et prodiguent des soins de proximité partout en Israël avant l’arrivée des ambulances. Une soirée de soutien est organisée le 2 juin pour présenter l’organisation à la communauté francophone.

« Les volontaires de United Hatzalah ont été sur le front dès le 7 octobre », rapporte Yonathan Bensoussan, volontaire depuis 2015. United Hatzalah a organisé un grand dîner de soutien à Paris le 12 novembre 2023. Cet événement a permis à l’organisation de se faire connaître des Français et de récolter 5 millions d’euros. Malheureusement, United Hatzalah demeure trop méconnue par la communauté francophone en Israël. « Nous sommes plus connus en France qu’au sein de la communauté des olim de France en Israël. Ils sont pourtant les premiers à avoir besoin de nos secouristes francophones », déplore Yonathan Bensoussan. Afin de remédier à ce déficit de notoriété, United Hatzalah organise une soirée de soutien et de mobilisation en français : « Nous expliquerons ce qu’est United Hatzalah. Nous présenterons également l’ensemble de nos véhicules », annonce-t-il. Des témoins raconteront comment ils ont été sauvés par des secouristes francophones. « Nous sommes un vrai soutien pour les olim de France, nous les assistons psychologiquement et nous les aiguillons dans le système des urgences médicales », ajoute Yonathan Bensoussan. United Hatzalah a pour principal objectif de répondre à chaque appel d’urgence en moins de 90 secondes.

Les dons récoltés permettront à l’association d’acheter des véhicules et du matériel médical. Les stars de la soirée seront les sauveteurs bénévoles francophones, ceux-là mêmes qui interviennent pour sauver des vies à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. United Hatzalah compte actuellement dans ses rangs 80 bénévoles francophones. « Aujourd’hui, nous avons besoin de milliers de défibrillateurs pour équiper nos secouristes. Le prix de la soirée est de 500 shekels par couple, ce n’est pas énorme pour soutenir une telle cause et passer une bonne soirée avec un traiteur gastronomique. J’espère que nous aurons une grande mobilisation ! », conclut Yonathan Bensoussan.

Salons Avenue à Airport City

Dimanche 2 juin à 19h

Individuel : 300 shekels

Couple : 500 shekels

Réservation avec le code QR ci-dessous