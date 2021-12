La récente décision de l’Onu de nier tout lien entre le peuple juif et le Mont du Temple a mis hors de lui l’un des membres de la chambre des Représentants au Congrès américain, Paul Gosar, représentant républicain d’Arizona. Il a appelé l’Onu ni plus ni moins à démanteler la mosquée Al-Aqsa pour la déplacer ailleurs. L’élu emploie des termes qui feraient pâlir les membres les plus à droite de la politique israélienne : « C’est une abomination d’avoir permis de construire une mosquée sur le lieu du Temple juif. L’Onu doit doit trouver les moyens de la démanteler, car elle constitue une offense à a toutes les religions ».

Commentant la décision de l’Onu, le représentant de l’Arizona écrit : « Ce vote qui occulte les liens historiques des Juifs avec le Mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme, et sur lequel ils devraient avoir l’exclusivité, est une décision scandaleuse de persécution religieuse. C’est une tentative limpide de 129 pays de réécrire l’Histoire, de supprimer tout lien juif avec ce lieu et de nier les racines d’Israël au Moyen-Orient. Personne ne peut ‘voter’ pour effacer des réalités historiques et religieuses. Ce vote, durant la fête de ‘Hanouca a pour but de permettre une épuration religieuse et d’accorder une reconnaissance officielle aux allégations mensongères d’un lieu saint de l’islam (…) Il s’agit de lieu du Temple juif, situé au coeur de la Vielle ville de Jérusalem, qui est un endroit sacré pour les Juifs et exclusivement pour leur foi. Je m’oppose à ces efforts d’épurer ethniquement le peuple juif de ce lieu sur lequel il a une empreinte historique exclusive ».

Photo Twitter