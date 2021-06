Soixante-treize membres de la chambre des Représentants au Congrès américain – tous démocrates – ont adressé une lettre au président Joe Biden lui demandant de aire un virage net dans la politique américaine envers Israël et de se démarquer nettement de la politique menée par son prédécesseur Donald Trump.

Les signataires exposent en huit points que Joe Biden devraient selon eux appliquer pour une « paix juste et durable dans le cadre d’une solution à deux Etats » :

Annuler définitivement le plan de paix proposé par Donald Trump « qui pavait le chemin à une annexion de territoires ».

Rouvrir le Consulat général des Etats-Unis à Jérusalem (comme représentant officiel face de l’Autorité Palestinienne)

Déclarer clairement que les localités juives (Judée-Samarie, vallée du Jourdain et « Jérusalem-Est ») sont illégales sur le plan du droit international.

S’opposer avec fermeté à l’expulsion de familles arabes de leurs maisons à « Jérusalem-Est » et dans les « territoires ».

S’assurer que tous les documents et les communiqués officiels américains mentionnent la Rive occidentale et la bande de Gaza comme étant des « territoires occupés ».

Faire en sorte que l’aide décidée par le Congrès en faveur des ‘Palestiniens’ soit fournie sans délai.

Condamner de la manière la plus ferme les actions unilatérales qui mettent en danger les droits des parties et le processus de paix.

Un seul point concerne le Hamas : « Insister par divers canaux » auprès du Hamas pour qu’il cesse de tirer des roquettes sur Israël !

Le lobby juif de gauche J-Street a félicité les élus pour cette initiative. Avec un toupet certain, son président Jeremy Ban Ami a déclaré : « Cette lettre signée par un bon nombre de représentants et de leaders du Parti démocrate adresse un message crucial à l’Administration Biden pour lui dire qu’elle pourrait faire davantage pour aider à réparer les dommages causés par l’ancien président Trump et pour stopper la détérioration de la situation israélo-palestinienne ».

Cet appel donne une idée de la dérive gauchisante du Parti démocrate mais aussi, hélas, de ses élus juifs dits « progressistes » puisque sept d’entre eux ont signé l’appel !

La question n’est pas seulement de savoir ce que Joe Biden et son administration feront de cette lettre mais quelle sera l’attitude du gouvernement israélien dont une majorité soutient ce genre de document dangereux.

