La décision du Parti démocrate de reporter une partie de l’aide financière militaire pour le système Dôme de Fer continue à provoquer des remous, tant au sein du parti que dans la minorité républicaine. Pour tenter de minimiser l’incident, le président du groupe démocrate à la chambre des Représentants Steny Hoyer s’est entretenu avec le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid et lui a dit qu’il ne s’agit « que d’un problème technique » et a promis qu’Israël obtiendra cette aide en faveur du système Dôme de Fer. Elissa Slotkin, représentante démocrate du Michigan, a exprimé son soutien à Israël et a accusé le groupe de représentants démocrates à l’origine de cet incident de vouloir à tout prix s’en prendre à tout ce qui concerne Israël.

Au sein du Parti républicain on rejette catégoriquement cet argument. Un haut responsable du parti a déclaré : « Il s’agit de fadaises. Bien-sûr que le Congrès finira par voter cette aide, mais l’événement le plus grave dans cette affaire est que la direction du Parti démocrate a cédé face à son aile extrémiste ».

En effet, les cinq représentants qui ont menacé de voter contre le budget de l’Etat si la rubrique de l’aide à Israël n’était pas retirée font partie de l’aile gauche du Parti démocrate, parmi eux les deux passionarias anti-israéliennes Ilhan Omar et Rashida Tlaib.

Mercredi marin, le ministre Zeev Elkin a tenté d’attribuer cet incident à l’ancien gouvernement…dont il faisait partie, en déclarant que l’attitude du Parti démocrate était due à un « problème qui dure depuis des années ».

