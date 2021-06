La représentante du Minnesota Ilhan Omar, étoile montante au Parti démocrate américian, est coutumière des déclarations anti-israéliennes, au point même d’irriter certains milieux de son parti.

Lundi dernier, elle a publié un tweet qui mettait aur un même pied terroristes est Etats démocratiques : « Nous avons assisté à des horreurs inacceptables commises par les Etats-Unis, le Hamas, Israël, les Afghans et les Talibans. Nous nous devons d’être au même niveau de responsabilité et de justice envers toutes les victimes de crimes contre l’humanité ».

Ce tweet a entraîne de vives réactions, notamment parmi des membres juifs du Parti démocrate qui lui ont reproché de mettre sur un même pied organisations terroristes meurtrières et Etats qui se défendent contre le terrorisme. Ils lui ont demandé de retirer ce qu’elle avait publié. Dans un communiqué commun, ils ont écrit : « La mise en parallèle entre les Etats-Unis et Israël d’une part, et le Hamas et les Talibans de l’autre, est offensante et erronée à la fois. L’occultation des différences entre des démocraties respectueuses de l’Etat de droit et des viles organisations qui se livrent au terrorisme relève de préjugés et encouragent le terrorisme ».

En réponse, Ilhan Omar a publié une sorte de clarification indiquant que « ses propos n’ont pas été compris comme elle l’entendait »…

