La députée américaine anti-israélienne Alexandria Ocasio-Cortez, élue de New York à la chambre des Représentants, refait parler d’elle. Elle a déposé une texte d’amendement à une loi existante dans le but d’empêcher la livraison d’armement de précision à Israël. La représentante démocrate explique que ce type d’armement « a permis a Israël de tuer 44 Palestiniens à Gaza en une seul nuit (factuellement faux) il y a quelques mois » (lors de l’Opération « Gardiens des Murailles »). Elle a accusé Israël de « bombarder délibérément des civils et des installations de médias américains » et estimé que les Etats-Unis ne doivent plus encourager cela.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a réagi : « Je me serais attendu à ce qu’Alexandria Ocasio-Cortez comprenne qu’Israël défend ses citoyens contre le Hamas, une organisation terroriste reconnue. Cet amendement qu’elle propose accorde une légitimité aux agressions du Hamas contre les populations civiles israéliennes ainsi qu’à ceux qui diffusent des calomnies antisémites. Les Etats-Unis et Israël sont liés par une alliance stratégique qui est critique pour la sécurité des deux pays. Israël se trouve au front du combat contre le terrorisme international, et notre coopération a déjà permis de déjouer de nombreux attentats contre des citoyens américains ».

Photo Facebook