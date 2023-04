La réunion du Congrès sioniste mondial qui s’est tenue aujourd’hui (jeudi) à Jérusalem, à l’occasion des 75 ans de l’Etat d’Israël a été agitée. Des membres qui s’opposent à la réforme judiciaire ont tenu à faire voter une condamnation de celle-ci par le Congrès.

La faction »Artsenou » a déposé une motion présentée par la »rabbine » Léa Molstein: »Attendu que nous sommes fiers de fêter les 75 ans de l’indépendance de l’Etat d’Israël qui est la seule démocratie au Moyen-Orient et attendu que la seule autorité qui a la capacité d’équilibrer la force du pouvoir au sein de l’Etat d’Israël est l’autorité judiciaire. Le congrès sioniste décide de rappeler au gouvernement israélien l’engagement profons des Juifs du monde envers l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique, ainsi que le risque pour les relations entre le judaïsme dans le monde et Israël que constitue la promotion d’un programme gouvernemental d’affaiblissement du système judiciaire. Le programme gouvernemental va affaiblir le caractère démocratique de l’Etat d’Israël, supprimer les équilibres et les freins face au pouvoir et ainsi menacer le droit de toutes les minorités en Israël ».

Le président du Congrès sioniste, Yaakov Hagoel, était opposé à la présentation d’une telle motion et tenait à laisser les querelles politiques en dehors de l’institution. D’ailleurs, c’est la ligne du Congrès sioniste depuis plusieurs années.

Les représentants de droite du Congrès sioniste ont réussi à empêcher, au moins provisoirement, le vote de cette motion. Ils ont, en effet, exigé que proposition soit votée suivant un vote nominal. Le congrès comprenant 580 membres et 16 motions étaient proposées, le vote aurait pris plusieurs jours.

Cette procédure de vote ayant été adoptée, la motion n’a pas été présentée au vote. Les membres du congrès qui la soutenaient ont commencé alors à crier dans la salle »Honte! Honte! ».

Le vote des 16 propositions sera digital et s’étalera jusqu’à Shavouot.

Les partis de centre-gauche au Congrès promeuvent un certain nombre de résolutions susceptibles d’embarrasser les partis de droite au Congrès et au gouvernement, telles que l’ancrage de l’égalité LGBT et de la représentation féminine dans les institutions nationales et l’ancrage du statut de la déclaration d’indépendance qui pourraient obtenir une majorité lors du vote digital.