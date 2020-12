Le mercredi 22 Tevet (06.01.2021) aura lieu le congrès des rabbins, femmes de rabbins et professionnels de l’institut Pouah.

Le congrès sera composé de trois sessions – deux en hébreu qui traiteront de fécondité, grossesse, naissance et génétique, pureté familiale, moyens de contraception et gynécologie. Il y aura pour la première fois depuis 21 ans, une troisième session internationale en trois langues : anglais, français et espagnol destinée aux rabbins du monde entier. Les inscriptions au congrès battent leur plein, avec plus de 1000 rabbins et professionnels de divers pays du Monde.

Le vaccin contre le Corona est recommandé et même nécessaire pour tous ceux qui peuvent y accéder. C’est l’avis officiel que l’institut Pouah a présenté la semaine dernière, quand le Rav Burstein, directeur de l’institut, s’est fait vacciner. Cependant les effets du vaccin en rapport avec les domaines de la fécondité, la grossesse, dont traite l’institut Pouah, sont encore accompagnés d’une incertitude et n’y a pas de recommandations claires du ministère de la santé. Ainsi, au congrès de l’institut Pouah, auront lieu de nombreux panels qui traiteront des effets du vaccin sur les femmes enceintes et sur les couples se trouvant dans un processus de reproduction assistée. De plus, suite à de nombreuses demandes, les rabbins de l’institut Pouah donneront des conférences ‘Ted’ à propos de la pureté familiale en période de Corona.

Plusieurs innovations considérées comme de grandes avancées dans le monde de la médecine et de la Halakha seront présentées lors du congrès de l’institut Pouah. Une de ces grandes innovations, est le test génétique dit « celiocentesis », que l’institut Pouah veut développer en Israël. Il peut être fait dès la 7ème semaine de grossesse donc avant le 40ème jour, ce qui a une grande importance dans la loi juive. De même, on débattra s’il faut ou non vacciner les enfants en prévention du cancer de l’utérus. Le Professeur Yaakov Bornstein, chef du département de gynécologie obstétrique de l’hôpital de Nahariya en Galilée, donnera une conférence sur le sujet. Il présentera les faits concernant le vaccin en question, et son efficacité dans la prévention du cancer de l’utérus.

Une autre innovation médicale qui sera présentée au congrès de Pouah est la greffe d’utérus. Le Dr Inbar Ben Shahar, directeur du département de gynécologie obstétrique de l’hôpital Ziv de Safed, désire instaurer cela en Israël. D’un point de vue éthique et aussi de la loi juive cette procédure réveille beaucoup de questions: peut-on faire une opération aussi dangereuse si ce n’est pas pour sauver une vie ? Si l’utérus greffé provient d’une non juive, le bébé sera-t-il considéré comme non-juif ? L’aspect de la loi juive sera présenté par le Dayan Arie Katz, conseiller et décisionnaire à l’institut Pouah. les aspects médicaux seront présentés de façon très détaillée par le Dr Ben Shahar.

Les plus grands professionnels du monde de la médecine reproductive seront aussi présents au congrès : Professeur Osnat Walpich, directeur du département de gynécologie obstétrique de l’hôpital Hadassa Har Hatsofim de Jérusalem ; le Professeur Yariv Yogev, directeur de la maternité ‘Lys’ de l’hôpital Ekhilov de Tel Aviv ; Dr Ori Hen, directeur du département d’échographie prénatale et gynécologique de l’hôpital Shaaré Tsedek à Jérusalem et d’autres. Depuis la France nous aurons le plaisir d’écouter le Dr Nino Guy Cassuto, directeur des laboratoires Drouot qui fonctionnent dans des unités de fécondation in vitro à Paris . Ce dernier est un expert en fécondité masculine et il est très actif pour la réussite de l’institut Pouah en France.

Le Rav Burstein, directeur de l’institut Pouah nous a déclaré : « cela fait 21 ans que nous organisons ce congrès. Chaque année nous éprouvons une émotion nouvelle à l’idée de réunir le monde médical et le monde de la Halakha. Particulièrement cette année, le congrès a pris une renommée internationale, et des rabbins et femmes de rabbins du monde entier pourront découvrir les innovations présentées par les meilleurs experts. De plus, cette année nous avons été frappés par une épidémie mortelle. C’est notre devoir de trouver les solutions à toutes les questions et de tout faire pour guider, aider le public et en terminer avec cette épidémie. »

Le congrès aura lieu le mercredi 6 janvier 2021, sur inscription préalable.