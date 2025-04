Selon une enquête du Wall Street Journal, le Hamas traverse une grave crise financière à Gaza, au point de ne plus pouvoir verser les salaires de ses membres. Cette situation découle de plusieurs facteurs convergents : l’élimination ciblée de nombreux dirigeants, l’interruption de l’aide humanitaire que l’organisation détournait à son profit, et les restrictions sur les transferts d’argent liquide.

Le journal arabe A-Sharq Al-Awsat avait déjà signalé début avril les difficultés organisationnelles du Hamas, notant que l’élimination de nombreux responsables dans les branches politique, militaire et gouvernementale avait créé un « vide organisationnel » perturbant les mécanismes décisionnels.

D’après les sources consultées par le Wall Street Journal, les employés gouvernementaux ne reçoivent plus leur salaire, et même les hauts responsables du Hamas ne touchent désormais que la moitié de leur rémunération habituelle, estimée entre 200 et 300 dollars mensuels. Cette pénurie complique le recrutement de nouveaux combattants et la reprise des opérations militaires.

Avant le conflit, le Hamas bénéficiait de transferts mensuels de 15 millions de dollars du Qatar, qui collectait également des fonds en Afrique de l’Ouest, en Asie du Sud et au Royaume-Uni. L’organisation disposait d’une réserve d’environ 500 millions de dollars, aujourd’hui majoritairement localisée en Turquie selon diverses sources.

Au début de la guerre, face aux restrictions israéliennes sur les transferts d’argent, le Hamas aurait pillé 180 millions de dollars dans les banques locales de Gaza. L’organisation a également développé de nouvelles sources de revenus en taxant les camions d’aide humanitaire et les commerçants, et en revendant avec profit les marchandises entrantes.

L’élimination ciblée de figures clés du réseau financier du Hamas, comme Said Ahmed al-Abd al-Hadari, principal changeur de monnaie de l’organisation et dirigeant de la faction « Al-Wafak » (désignée comme organisation terroriste par Israël), a davantage fragilisé le système financier du groupe.