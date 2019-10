Ingrédients

1 kg de coings

le jus d’un citron

500 g de sucre

3-4 clous de girofle

1 gaze

Préparation :

Éplucher les coings, et les couper en quartiers comme une pomme. Verser dessus le jus d’un citron. Attention de garder les épluchures et le milieu des quartiers où se trouvent les pépins, ils contiennent la pectine qui permettra la coagulation de la confiture. Mettre dans une marmite, et couvrir d’eau plus d’1 doigt. Dans la gaze mettre les épluchures, les pépins et les clous de girofle, bien la fermer, la rajouter dans la marmite et porter à ébullition.

Aux 1er bouillons, baisser le gaz et laisser cuire jusqu’à ce que les coings soient mous, piquer avec un couteau.

Retirer les coings, ajouter le sucre au jus et faire réduire à petit feu, laisser épaissir et surveiller, la couleur rouge est obtenue par ce qui est dans la gaze.

Vous devez arriver à un sirop rouge qui « perle ». La confiture est prête quand le jus est bien « collant » et un peu épais.