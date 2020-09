Dans une intervention télévisée, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé les décisions « finales » prises par le gouvernement concernant les semaines à venir dans la tentative de juguler la propagation du Covid19. Il a notamment expliqué que la décision de confinement est principalement due au fait que le personnel de santé arrive à une certaine saturation et qu’il faut impérativement faire baisser le nombre de personnes atteintes. « Nous attendions le moment où les experts médicaux lèvent le drapeau rouge pour agir », a dit le Premier ministre, qui n’a paas exclu que le confinement soit prolongé si nécessaire.

Il s’avère donc que le pays sera en confinement strict durant trois semaines, à partir du vendredi 18 août à 14h et jusqu’à Simh’at Torah. Il sera toutefois moins lourd que celui suggéré par le cabinet ministériel du Corona.

Secteur public : activité réduite à 30% comme en mars-avril – pas d’accueil du public.

Secteur privé : activité normale mais sans accueil du public. Les activités indispensables seront maintenues.

Prières : un modèle sera fixé dans les prochains jours

Fermeture des centres commerciaux, salles de fitness, restaurants (sauf livraisons et take away), des lieux de divertissement et de cultures

Interdiction de se déplacer à plus de 500 mètres de son domicile sauf pour raisons urgentes (médicales ou de subsistance).

Ecoles fermées.

Rassemblements en espaces fermés limités à 10 personnes et 20 personnes en espaces ouverts, par capsules.

Aéroport : une équipe ministérielle sera chargée d’étudier le moyen de le laisser ouvert pour les citoyens revenant au pays.

Activités sportives limitées – détails dans les jours qui viennent.

Le Premier ministre a promis des plans d’urgence préparés par le ministère des Finances pour aider ceux qui auront à souffrir sur le plan économique.

Après le Premier ministre, ce sont le ministre de la Santé Yuli Edelstein et le coordinateur du Corona, Prof. Rony Gamzou – tous deux en confinement – qui ont délivré leur message, reconnaissant chacun qu’il s’est agi d’une décision pas facile à prendre et insistant beaucoup sur la nécessité de la discipline et du sens des responsabilités de chacun.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90