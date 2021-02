Après de longues et parfois houleuses discussions, le gouvernement a pris tard dans la nuit les décisions suivantes : le confinement est prolongé jusqu’à dimanche soir à 7h00 du matin. Ensuite, les mesures seront progressivement levées :

Levée de la limitation de mouvement au-delà de 1000 du domicile

Ouverture des parcs et jardins nationaux ainsi que des sites historiques ouverts

Réouverture des lieux de travail sans accueil du public

Reprise des formules « take away »

Réouverture des gîtes ruraux (Tzimerim) pour les cellules familiales uniquement

La réouverture progressive des écoles sera décidées entre les ministres de l’Education et de la Santé.

Après la séance, chacun des deux partis ont publié un communiqué de « victoire ». Le Premier ministre s’est félicité que le gouvernement ait adopté la demande du ministère de la Santé de prolonger le confinement jusqu’à dimanche. Il a appelé la population à continuer à respecter les consignes sanitaire et à se faire vacciner afin de rouvrir l’économie le plus rapidement possible. De son côté, Bleu-Blanc, qui était opposé au prolongement du confinement, a publié un communiqué se félicitant d’avoir obtenu que ce confinement prenne fin dimanche à 7h00 du matin au lieu de minuit…

