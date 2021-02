A l’issue d’une séance particulièrement houleuse, le gouvernement a adopté un compromis entre les demandes du Premier ministre Binyamin Netanyahou et du ministre de la Défense Benny Gantz : le confinement est prolongé de six jours, jusqu’au vendredi 5 février à 7h00. Le gouvernement se réunira une nouvelle fois mercredi afin de procéder à une nouvelle évaluation. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de la prolongation d’une semaine de la fermeture quasi-hermétique de l’aéroport Ben Gourion. Les Israéliens qui reviennent au pays entre mardi et dimanche prochain devront se mettre en confinement.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL