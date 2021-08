Le rav Haïm Navon a sans doute compris ce que n’ont pas saisi les preneurs de décision. Avec les rumeurs et allusions grandissantes quant à un confinement lors du mois des fêtes de Tichri, il s’est insurgé contre l’absence de mesures préventives fortes qui auraient pu éviter cette fatalité et lance un appel au gouvernement : « C’est à s’arracher les cheveux de la tête ! Une nouvelle fois cette idée selon laquelle les fêtes de Tichri sont le moment idéal pour un confinement. S’il doit y avoir confinement, alors faites-le tout de suite : stoppez tous les vols, faites revenir tous les vacanciers et fermez les portes pour la Turquie, mais de grâce, laissez-nous les Jours redoutables ! »

Mardi, pour la première fois depuis l’entrée en fonction du gouvernement, tant le Premier ministre Naftali Benett que le ministre de la Défense Benny Gantz ont ouvertement évoqué le « risque élevé » d’un confinement lors du mois de Tichri.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90