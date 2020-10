L’actrice israélienne Gal Gadot, qui a notamment joué le rôle de « Wonder Woman » s’est confiée lors d’une interview au magazine international « Vanity Fair ». Elle a notamment évoqué sa spiritualité et a révélé qu’elle récite chaque matin la phrase du rituel « Modé Ani… » pour remercier Dieu d’être en bonne santé, elle et sa famille, dans cette période de Corona.

Elle a expliqué aux journalistes impressionnés que dans la culture juive il y a une prière que l’on récite dès que l’on se réveille pour remercier le Très-Haut de nous avoir maintenus en vie.

« Je me réveille la matin et je Lui dis : merci! merci! merci! » a-t-elle répété, rajoutant cette pensée si juste : « Il ne faut plus rien considérer comme allant de soi ! »

