La conférence internationale sur l’antisémitisme organisée à Jérusalem par le ministère israélien de la Diaspora doit se tenir les 26 et 27 mars prochains.

Cet événement réunira des centaines d’experts et d’activistes pour un dialogue commun sur la lutte contre l’antisémitisme contemporain.

La conférence rassemblera des représentants gouvernementaux, des leaders d’opinion d’Israël et de l’étranger, des organisations de la société civile actives dans ce domaine, des représentants des communautés juives, des instituts de recherche, des universitaires, des étudiants et bien d’autres acteurs.

Les principaux objectifs de la conférence sont de sensibiliser aux principaux moteurs de l’antisémitisme moderne et d’aborder les défis critiques posés par les réalités en constante évolution depuis le 7 octobre, tant pour l’État d’Israël que pour les communautés juives du monde entier.

Le philosophe français Bernard-Henri Lévy y était invité à prononcer un discours mais il a finalement décliné l’invitation en raison de la présence à cette même conférence de Jordan Bardella et de Marion Maréchal, deux figures de l’extrême-droite française, également conviées par le gouvernement israélien.

»J’ai informé le président Herzog que je ne participerai pas à l’événement », a déclaré Bernard-Henri Lévy, »J’aurai maintes occasions, dans les semaines et les mois à venir, de venir manifester ma solidarité avec Israël. Comme je n’ai cessé de le faire depuis le 7-Octobre ».

L’invitation du président du Rassemblement National est une première pour un gouvernement israélien. En effet, jusqu’à maintenant le parti identifié avec Jean-Marie Le Pen était boycotté par l’Etat hébreu.

Ce changement de cap témoigne d’une modification des clivages politiques tels qu’on les connaissait avec une droite radicale dans le monde de plus en plus proche d’Israël. D’ailleurs, parmi les invités à cette conférence, outre Bardella et Maréchal, se trouvent d’autres figures identifiées avec l’extrême-droite dans le monde et en Europe et qui ont affiché leur soutien à Israël, notamment depuis le 7 octobre.

Parmi les personnalités présentes: Javier Milei, le Président argentin, Jonathan Greenblatt le directeur de l’Anti Defamation League ou encore l’acteur américain Michael Rapaport.