S’exprimant en ouverture de la conférence internationale contre l’antisémitisme qui se déroule à Jérusalem ce jeudi, Amichai Shikli, ministre de la Diaspora, a livré un discours offensif et sans concessions contre les détracteurs d’Israël.

S’adressant aux membres de partis européens présents, dont ceux de l’extrême droite française, Shikli a d’abord présenté des excuses officielles pour « les mensonges répandus » contre eux « par ceux qui diffament l’Etat d’Israël dans le monde ». Le journal Haaretz a notamment essuyé une critique cinglante. Qualifié de « journal d’extrême gauche pro-palestinien », il est accusé par le ministre d’être devenu « un phare de mensonges et de propagande antisioniste » depuis le début du conflit. Shikli a martelé que ce journal « ne représente pas le peuple juif ».

S’appuyant sur un rapport de l’Université du Maryland, le membre du gouvernement a ensuite souligné que plus de 90 % des attaques meurtrières mondiales sont le fait d’islamistes radicaux. Il a établi un lien direct entre l’islam radical et l’antisémitisme historique, comparant l’idéologie du Hamas aux doctrines raciales nazies. Le ministre a enfin dénoncé le silence des dirigeants occidentaux, accusés de rester sourds et passifs face à à la menace antisémite, sans prendre de mesures concrètes.

Après lui, c’est le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar qui a pris la parole, pointant les ravages de l’antisionisme, nouveau visage de l’antisémitisme. « L’antisionisme, c’est-à-dire le déni du droit d’Israël à exister, est le nouvel antisémitisme. Son objectif est le même : la destruction du peuple juif. Mais sa méthode est le déni de notre droit fondamental à la légitime défense. Le nouvel antisémitisme utilise une méthode de diabolisation, de délégitimation et de deux poids, deux mesures à l’égard de l’État juif », a-t-il insisté.

Il a ensuite évoqué l’islamo-gauchisme qui sévit dans de nombreux pays européens : « Ce n’est pas seulement l’islam radical qui est à l’origine du nouvel antisémitisme. Il s’agit d’une alliance inquiétante entre les extrémistes progressistes de gauche et le fondamentalisme islamique. Au nom des soi-disant droits de l’homme, le mouvement progressiste a été capturé par ceux qui cherchent à détruire le peuple juif. L’axe maléfique de l’Iran, du Hamas, des Houthis et du Hezbollah utilise les progressistes pour faire avancer son objectif : l’élimination d’Israël. »