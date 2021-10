Conférence du Jerusalem Post : Naftali Benett flatte la gauche laïque

Lors de son intervention devant la conférence annuelle du journal Jerusalem Post, le Premier ministre Naftali Benett a prononcé…au Musée de la Tolérance une phrase qui a provoqué un tollé parmi les partis orthodoxes. En langue anglaise, il a dressé l’éloge de son gouvernement multi-faces, a tenté de dessiner un découpage politique du pays et a dit ces mots : « …je suis heureux qu’il y ait des orthodoxes mais il faut juguler leur influence politique. Et je n’aurais pas voulu un Israël sans la gauche ». Des propos qu’il n’aurait jamais tenus il y a quelques années lorsqu’il scella une alliance politique au sein de la coalition avec le rav Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah).

Pour les analystes, il est clair que le Premier ministre, dont le parti frôle le seuil d’inéligibilité dans les sondages, cherche à se créer une nouvelle base politique en lorgnant vers les électorats de Yaïr Lapid et d’Avigdor Lieberman voir même à gauche. Par ailleurs, il est un peu « singulier » que Naftali Benett ait parlé d’influence politique disproportionnée pour des partis qui représentent généralement 16 sièges environ, alors qu’il a accordé un poids politique démesuré et déterminant au parti Ra’am qui ne représente que 5 sièges. Enfin, cela donne une piètre image d’un gouvernement qui se veut « changer, réconcilier et guérir » la société.

Réactions furieuses des partis orthodoxes et religieux

Arié Dery, président de Shass : « Vous êtes un Premier ministre illégitime avec six mandats, qui frôle le seuil d’inéligibilité dans les sondages, qui ne représentez que vous-même et qui veut limiter l’influence d’un million de citoyens. Chaque escroquerie finit par tomber. Le jour viendra où se lèvera un gouvernement qui représentera fidèlement la volonté du peuple, y compris celle du public orthodoxe qui a obtenu 16 mandats. »

Au nom du parti Yahadout Hatorah, Moshé Gafni a répondu : « Les propos tenus par Naftali Benett ne sont pas étonnants. Il avait déjà fait cela avec son ‘alliance des frères’ avec Yaïr Lapid et il ne s’est tourné vers les orthodoxes que lorsqu’il a eu besoin d’eux. C’est le même Benett qui ment effrontément sur les sujets qui l’intéressent sur le moment. Ce n’est pas surprenant : il sait qu’il n’aura plus besoin de nous pour ses intérêts car c’est sa dernière cadence dans la vie politique ».

Le député Ofir Sofer (Hatziyonout Hadatit) a déclaré : « Dans le cadre de son abandon de toute son idéologie et de la disparition de sa base électorale, Benett commence à voler son idéologie à Yaïr Lapid. Jusqu’à présent il le faisait par l’intermédiaire de son coursier Matan Kahana, aujourd’hui il ne cache plus ses nouvelles positions ».

Le conseiller municipal de Jérusalem Arié King n’est pas allé par le dos de la cuiller et a déclaré : « Naftali Benett, président de Yamina et Premier ministre ! Vous n’êtes qu’un petit politicien et un grand antisémite! » Arié King se dit heureux et fier d’avoir refusé l’offre de Naftali Benett de de son (ancien) conseiller stratégique Moshé Klughaft de faire partie de la liste Yamina pour les élections.