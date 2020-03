Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman et le directeur du du ministère de la Santé Moshé Bar Siman Tov ont donné une conférence de presse. Binyamin Netanyahou a annoncé que malgré les difficultés que cela entraîne, l’obligation de mise en quarantaine s’étendra probablement aux personnes qui arrivent de tous les pays du monde.

Le Premier ministre a souligné qu’Israël agit simultanément sur plusieurs plans. Sur le plan national il a assuré que tous les ministères et institutions concernées travaillent jour et nuit avec sérieux et sens des responsabilité et que le monde scientifique est mobilisé pour trouver des remèdes et des vaccins. Sur le plan international, il a indiqué s’être entretenu dimanche avec le vice-président américain Mike Pence et ensemble ils ont décidé qu’Israël et les Etats-Unis entretiendront un canal de coopération pour étudier ensemble les moyens technologiques scientifiques pour combattre ce fléau. De même il entend susciter une vidéoconférence lundi avec des dirigeants de pays européens et il tentera d’en faire de même avec des dirigeants du Moyen-Orient.

Tout comme l’ont fait après lui Yaakov Litzman et Moshé Bar-Simantov, Binyamin Netanyahou a rappelé aux citoyens de suivre strictement les consignes du ministère de la Santé et il a souligné qu’Israël fait actuellement partie des pays qui gèrent le mieux cette pandémie tout en reconnaissant comme les deux autres intervenants que des nouvelles mesures seront sans doute prises au fur et à mesure de l’évolution de la maladie qui est inéluctable.

Le vice-ministre Yaakov Litzman a confirmé qu’il y a actuellement en Israël 25 personnes présentant les symptômes du Coronavirus.

Moshé Bar Simantov a indiqué qu’un nouveau point sera fait lundi midi après de nouvelles réunions de travail et de synthèse par les différents acteurs. il a également annoncé que les personnes mises en quarantaine pourront l’être à leur domicile d’ici quelques jours.

Photo Olivier Fitoussi / Flash