Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a reçu dimanche Jared Kushner, l’émissaire spécial et gendre du président américain ainsi que le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis Robert O’Brien. A l’issue de leur entrevue, ils ont donné une conférence de presse commune – Extraits de l’intervention du Premier ministre :

« …C’est un immense honneur de vous accueillir ici aujourd’hui car demain, vous ferez partie du premier vol commercial jamais effectué entre Israël et les Emirats arabes unis, en compagnie d’une importante délégation israélienne. Nous sommes très excités par cette nouvelle ère de paix entre Israël et les EAU. Hier, les EAU ont officiellement aboli le boycott économique anachronique de l’Etat juif, ce qui va ouvrir les portes à de prodigieux investissements, et vous allez voir un essor considérable des échanges entre le Proche-Orient et les économies les plus avancées (…) Le jour viendra, et il n’est pas lointain, où l’on se demandera comment les choses ont pu être si différentes jusqu’à présent, et ce qui se passe aujourd’hui va paver la route vers la normalisation avec d’autres pays arabes (…) Pendant trop longtemps, les Palestiniens ont eu un droit de veto sur la paix, non seulement entre Israël et eux-mêmes mais entre Israël et les pays arabes. Et selon leur exigences, Israël devrait se retirer sur les lignes indéfendables d’avant le 4 juin 1967, expulser 100.000 Juifs de leurs maisons situés dans notre patrie ancestrale, diviser notre capitale Jérusalem, inonder l’Etat d’Israël de tous les descendants des réfugiés, mettre notre pays en danger, et tout cela sans reconnaître le seul Etat juif au monde (…) N’oublions pas, et je l’ai encore rappelé à Jared Kushner, il y a trois, lors du centenaire de la Déclaration Balfour, que les Palestiniens ont exigé des excuses de la Grande-Bretagne pour cette déclaration. Ainsi, si nous devions attendre les Palestiniens, nous devrions les attendre indéfiniment. Mais deux choses ont changé : la publication du Plan Trump et la volonté de pays arabes, fortement soutenus par les Etats-Unis, d’aller vers la paix en dépit du veto palestinien. Le Plan Trump est la première initiative réaliste de paix entre Israéliens et Palestiniens, dans le cadre duquel aucun Israélien et aucun Palestinien n’aura à quitter sa maison et Israël conservera l’entier contrôle militaire à l’ouest du Jourdain, sur terre comme dans les airs. J’ai personnellement accepté de négocier la paix sur la base de ce plan, et plus des pays arabes et musulmans rejoindront cette initiative de paix, plus les Palestiniens comprendront peut-être que leur veto n’a plus d’effet et réaliseront qu’ils sont exclus de la communauté de la paix (…) Il faut savoir qu’en plus de tous les contacts officiels que j’ai eu avec des leaders du monde arabe et musulman ces dernières années , il y a eu encore beaucoup de plus de contacts en coulisses entre Israël et ces pays, qui ont tous reconnu que leur intérêt était de normaliser leurs relations avec Israël. La paix favorise les forts, la paix favorise ceux qui innovent, la paix favorise ceux qui veulent vivre en bon voisinage, la paix favorise Israël. Nous ne pouvions envisager cette paix historique avec les Emirats, et bientôt d’autres, sans le soutien considérable de nos grands et loyaux amis des Etats-Unis (…) Je sais que certains pays sous-estiment ce nouveau développement, expriment leurs doutes voire le ridiculisent et continuent à soutenir les exigences palestiniennes. Ils se trompent lourdement. La réalité a changé car nous l’avons changée (…) Effectivement, ces changements ne sont pas les bienvenus pour tout le monde, et alors que nous visons à progresser vers la modernité, les tyrans de Téhéran veulent nous faire revenir à une sombre période de théocratie médiévale, et si ce régime terroriste et meurtrier parvient à se doter de l’arme nucléaire il tentera immanquablement de saboter cette paix et menacer le monde entier. Nous ne devons pas laisser faire cela et nous ne laisserons pas faire cela. (…) Dans l’opposition à la machine de guerre iranienne, les Etats-Unis font preuve de leadership mondial, et nous savons qu’aux côtés d’Israël. le Conseil des pays du Golfe soutiennent ouvertement la position américaine et j’appelle tous les autres pays à rejoindre la position américaine contre l’agressivité iranienne… »

Photo Alex Kolomoïski / POOL