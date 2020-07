Les frères ennemis de la cause « palestinienne » ont décidé de faire une trêve momentanée pour conjuguer leurs efforts contre le projet de souveraineté israélienne.

Les terroristes Jibril Rajoub (Fatah) et Salah al-Arouri (Hamas) ont donné jeudi une conférence de presse par zoom, l’un depuis Ramallah, l’autre depuis Beyrouth, pour annoncer cette nouvelle collaboration. Sur le ton dramatique et belliqueux coutumier de ces organisations, Jibril Rajoub a déclaré : « Nous lançons un appel à toutes les factions palestiniennes pour nous rejoindre et voir dans cette coopération une occasion historique. Aujourd’hui, nous parlons d’une seule voix et marchons sous un même drapeau! Nous n’avons qu’un seul ennemi, c’est Israël! Nous exigeons un Etat palestinien avec souveraineté complète sur tous les territoires conquis en 1967 avec Jérusalem comme capitale et la solution de la question des réfugiés conforme aux résolutions de l’Onu. Nous allons ouvrir une nouvelle page et présenterons un nouveau modèle pour nos homme, nos familles et nos martyrs ».

Salah al-Arouri, qui fut un temps responsable des activités terroristes du Hamas depuis la Turquie, sous la bienveillante protection de Recep Erdogan, a déclaré : « Ne sous estimez pas notre détermination dans notre opposition au projet d’annexion ».

Un « invité de marque » à cette conférence de presse anti-israélienne : Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée à la Knesset !

Le député Ayman Oudeh a tenu à participer à cette conférence de presse pour bien montrer de quel côté il se situe : « Je me suis rendu à Ramallah pour soutenir les efforts de réconciliation entre les organisations palestiniennes. Cette réconciliation est indispensable dans le combat contre l’annexion, pour la fin de l’occupation et l’avènement d’une paix juste. Les dissensions intra-palestiniennes font le jeu de ceux qui veulent poursuivre l’occupation et l’apartheid ».

Le Likoud réagit vigoureusement

Le Likoud a réagi avec vigueur à la présence du député « israélien » à cette conférence de presse organisée par des organisations terroristes : « Il s’agit d’une nouvelle attitude abjecte de la part d’Ayman Oudeh avec des représentants du Hamas qui appellent au meurtre des Juifs. Et dire que c’est avec lui et ses acolytes que Yaïr Lapid et Moshé Yaalon souhaitaient former un gouvernement. Il n’y a plus de de limites à la honte ».

Ketty Chétrit (Likoud) a déclaré : « La Liste arabe unifiée à craché au visage des citoyens arabes. Au lieu de les rapprocher de l’Etat d’Israël, elle préfère s’acoquiner avec les Palestiniens. Ayman Oudeh, que les médias israéliens aiment à qualifier de ‘modéré’, s’invite à une conférence de presse des deux organisations terroristes Fatah et Hamas qui menacent Israël de violences, au lieu de se préoccuper des besoins réels de la population qu’il dit représenter ».

Mais pourquoi Ayman Oudeh se priverait-il ? Son insolence perdurera tant que perdurera l’irresponsabilité coupable de la Cour suprême qui depuis des années couvre de son indulgence les trahisons répétées des députés arabes à la Knesset au lieu d’appliquer tout simplement la loi qui invalide la candidature de tout député au candidat qui soutient le terrorisme, collabore avec des organisations terroristes et combat l’Etat d’Israël.

Photo Flash 90