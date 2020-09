A la veille de l’entrée en vigueur du confinement total, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est adressé à la nation.

Il a commencé par reconnaître que les mesures de confinement total prises par le gouvernement ne sont pas simples mais que sauver des vies prime sur tout. Puis Binyamin Netanyahou a adressé des remerciements appuyés aux médecins, infirmiers et infirmières, personnels hospitaliers, au Magen David Adom, à la police et à Tsahal pour leur travail et leur dévouement sans limites.

Il a ensuite rappelé qu’une deuxième vague commence à frapper de plus en plus de pays qui prennent eux-aussi des mesures restrictives. « Cette pandémie risque de nous coûter très cher en vies humaines, je regrette d’avoir à le dire, mais c’est la vérité », a déclaré le Premier ministre, avant d’insister sur la nécessité absolue que toute la population lutte ensemble et solidairement, « seul moyen de vaincre le fléau ».

Binyamin Netanyahou a rappelé qu’Israël avait été l’un des premiers pays à libérer l’économie, que l’Ocde avait accordé cette semaine une bonne note à l’économie israélienne et que les accords de normalisations signée avec les Emirats et Bahreïn feront rentrer des milliards dans les caisses de l’Etat, ce qui renforcera significativement l’économie israélienne. Mais le revers de la médaille, a-t-il poursuivi, est que l’ouverture de l’économie ainsi que le relâchement de la discipline de la population après la suppression de certaines mesures-barrières ont permis à la propagation de redémarrer en force.

Binyamin Netanyahou a aussi accusé des « politiciens populistes », la « chorale des ‘tout-va-bien' » selon l’expression du Prof. Gaby Barabach, citant notamment Yaïr Lapid et Idan Roll, de Yesh Atid qui ont ouvertement estimé que la population n’a pas besoin d’obéir aux consignes et égratignant sans la nommer Yifat Shasha Bitton « qui a vidé de leur contenu des mesures salvatrices de vies qui auraient pu éviter le confinement total ».

Binyamin Netanyahou a ensuite justifié la décision du confinement après la publication des chiffres indiquant des sauts quotidiens de sept-mille malades supplémentaires. Puis il a révélé un chiffre inquiétant : d’après des études américaines récentes, on estime que 20% des personnes ayant guéri d’un Corona grave – y compris parmi les jeunes – risquent de garder des séquelles ou des handicaps durant des années, voire toute leur vie, sur les plans neurologique, cognitif, rénal, moteur, cardiaque et autres. Puis vint l’attaque : « Et face à cela, je vois de gens danser, se rassembler, organiser des repas où les gens sont collés les uns aux autres, sans masques ! Enough is enough ! Nous sommes dans une autre réalité ! Il faut agir, et il faut agir maintenant ! »

Netanyahou a justifié le « timing » de ce confinement en expliquant que l’activité économique lors des période des fêtes est de toute manière réduite, ce qui limitera les dégâts. Il a rappelé qu’un leader doit savoir prendre les décisions difficiles même face à des torrents de critiques de la part de politiciens, de médias ou de spécialistes des tweets. Le Premier ministre a annoncé que le confinement total de deux semaines sera suivi d’un confinement allégé de deux semaines supplémentaires, puis d’un retour au modèle des « feux de signalisation » (classement géographique par couleurs) initié par le Prof. Rony Gamzou. « Ceci en fonction de l’état de la propagation du virus » a-t-il précisé. Il s’est engagé à ce qu’un filet de sécurité économique viendra en aide à tous ceux qui seront frappés par la crise.

Binyamin Netanyahou a ensuite cité deux projets qu’il suit et encourage personnellement : un dispositif de tests du Corona avec résultat en quelques minutes et le développement d’un vaccin, sur lequel il s’est dit optimiste : « Je vous dis quelque chose que je pouvais pas vous dire il y a quelques mois : il y a de la lumière au bout du tunnel ! »

Le chef du gouvernement a ensuite évoqué la période du calandrier « les jours redoutables » qui selon lui peuvent engendrer un nouvel espoir, à condition que toute la population joue le jeu « avec un sens des responsabilités personnelles et la solidarité » qui implique le port du masque, le maintien des distanciations et l’absence de rassemblements. Il a rappelé qu’Israël a su s’unir et se mobiliser lors de nombreuses guerres et épreuves et en est sorti vainqueur.

Il a conclu ainsi : « Si nous agissons comme il faut, si nous agissons ensemble, la tempête passera, l’ouragan sera derrière nous et nous en sortirons mêmes renforcés. »

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90