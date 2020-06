Après la réunion du cabinet du Corona, le ministre de la Santé Yuli Edelstein a donné une conférence de presse lors de laquelle il a exposé les recommandations qu’il a faites pour juguler le redémarrage de la propagation du virus dans le pays. Il a commencé par préciser que depuis son entrée en fonction il a décidé de ne pas être « dans l’extrême » et de soucier à la fois des impératifs sanitaires du pays mais aussi des intérêts de l’économie. Il a également adressé un compliment en allusion à l’équipe qui l’a précédé en soulignant que c’est grâce à la politique suivie qu’il y a eu relativement peu de décès en Israël par rapport à de nombreux aux pays ayant une population équivalente.

Il a hélas constaté que tout le monde n’a pas « joué le jeu » tel qu’il était demandé, avec pour résultat la remontée de la courbe : « Ceux qui ne respectent pas les consignes ne portent pas seulement atteinte à eux-mêmes mais à la leur entourage, mais aussi par ricochet à l’économie du pays ».

Il a ensuite annoncé les mesures que son ministère a préconisé au gouvernement : « Ces mesures ne sont pas agréables mais elle s’imposent au vu de la situation, afin de ne pas en arriver à un nouveau blocage général du pays », a dit le ministre avant de les énumérer, sous le titre « Un maximum d’efficacité pour un minimum de dégâts ».

Il s’agit d’une nouvelle limitation dans les rassemblements religieux comme les mariages, bar-mitzva et circoncisions ainsi que pour les offices religieux dans les synagogues. Il a précisé que le ministère des Finances devra compenser les pertes subies par les salles de fêtes. Dans l’enseignement supérieur, les étudiants passeront leurs examens à distance. Dans le secteur public, 30% des employés devront travailler à distance et dans le secteur privé, le nombre d’employés dans un même lieu sera revu à la baisse. Yuli Edelstein a précisé que pour le secteur privé, il s’agira pour l’instant de recommandations et non d’obligations.

Après avoir énuméré ces consignes recommandées par le ministère, Yuli Edelstein a dénoncé ceux qui par « populisme », prennent les choses à la légère, minimisent le danger et accusent les responsables d’instiller la panique dans la population : « Il est facile de minimiser les choses, mais également dangereux ».

Enfin, il a demandé aux médias de ne publier que les chiffres officiels publiés par le ministère de la Santé, afin d’éviter d’embrouiller la population. Il a conclu en appelant à l’effort national « afin de pouvoir étreindre les grands-parents en été ».

Photo Hadas Parush / Flash 90